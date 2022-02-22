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"Крылья Советов" продолжают подготовку к "Ростову"

22 февраля 2022 11:01
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"Крылья" продолжают подготовку к "Ростову"

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" вышли на финишную прямую перед возобновлением чемпионата. Команда продолжает свои сборы в Турции. После победы в контрольном поединке над "Химками" (7:3) команда получила день отдыха.

Перед вчерашним занятием команда тепло поздравила тренера Михаила Семерню с прошедшим днем рождения, а также поприветствовала новичков команды праздничным коридором.

Свою первую тренировку в команде провел Матео Барач, ранее он принимал участие в контрольном матче против "Химок".

Само занятие продолжалось более двух часов и включало в себя отработку игровых ситуаций, силовые упражнения, а также завершение атак.

Матч с "Ростовом" пройдет на выезде 27 февраля и начнется в 15:00 по самарскому времени.

Фото: сайт ФК.

Теги: Крылья Советов Футбол

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