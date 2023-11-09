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"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу с "Уралом"

9 ноября 2023 12:50
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"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу с "Уралом"

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" продолжают подготовку к матчу 15 тура МИР РПЛ против "Урала".

В занятии на клубной базе приняли участие все доступные футболисты, за исключением Сергея Бабкина и Егора Ушакова, которые работают по индивидуальной программе.

Сама тренировка длилась около 1,5 часов и включала в себя физическую нагрузку, отработку завершения и игру 3х3.

Матч с "Уралом" пройдет на "Солидарность Самара Арене" 11 ноября и начнется в 15:00 по самарскому времени. Приобрести билеты на матч можно здесь.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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