«Крылья Советов» продлили контракты с тремя молодыми футболистами

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На Совете директоров была принята обновленная программа развития молодых футболистов: особое внимание будет уделяться самарским воспитанникам и игрокам, находящимся в системе клуба.

Первым решением стало переподписание троих молодых игроков, воспитанников «Крыльев Советов» – нападающего Владимира Игнатенко и полузащитников Ивана Бобра и Николая Максимова.

Действующие контракты Ивана Бобра и Владимира Игнатенко были продлены до мая 2027 года.

Соглашение Николая Максимова на три года, то есть до мая 2028 года.

В минувшем сезоне футболисты выступали за «Крылья Советов-2». Команда принимала участие во Второй лиге Б и заняла 6 место.

Иван Бобер (2006 г.р), Владимир Игнатенко (2006 г.р) и Николай Максимов (2002 г.р) тренируются вместе с основной командой на первом сборе, передает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС".