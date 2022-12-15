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«Крылья Советов» продлили контракт с Гленном Бейлом

15 декабря 2022 13:49
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«Крылья Советов» продлили контракт с Гленном Бейлом

ПФК «Крылья Советов» продлили контракт с защитником Гленном Бейлом. Новое соглашение с голландским игроком будет действовать до 2025 года.

Бейл выступает за «Крылья» с лета 2021 года. За это время он провел в нашей команде 45 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

– Гленн Бейл сегодня по праву считается одним из лидеров нашей команды. Своей самоотверженностью, самоотдачей и яркой игрой он влюбил в себя болельщиков. Гленн быстро адаптировался в «Крыльях» и стал неотъемлемой частью команды. Гленн привлекает внимание не только российских, но и зарубежных клубов. Мы рады, что у нас сложились теплые отношения, и Гленн, как и клуб, заинтересован в том, чтобы продолжать сотрудничество. Желаем Гленну продолжать радовать самарских болельщиков и быть полезным команде, как всегда.

Дальнейшее развитие клуба, сохранение костяка команды – одна из ключевых задач руководства «Крыльев». Для ее выполнения со стороны  региона, Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова клубу созданы все необходимые условия, и мы делаем для этого всё, работая комплексно и системно. Эта работа ведется постоянно, и с продления контракта с Гленном мы начинаем зимнее трансферное окно. «Крылья» максимально заинтересованы в том, чтобы сохранить всех игроков нашей команды, также мы рассматриваем варианты дополнительного усиления состава, – отметил спортивный директор ПФК «Крылья Советов» Сергей Корниленко.

– «Крылья» – это настоящая семья. В клубе отличная атмосфера, есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. У нас прекрасный тренерский штаб и сильные игроки, мы все объединены одной целью – становиться лучше и побеждать. Я очень благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на стадионе и за его пределами, это дорогого стоит. Самара – классный город, который достоин классной команды. Рад идти дальше вместе с «Крыльями», – сказал Гленн Бейл.

Теги: Крылья Советов Футбол

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