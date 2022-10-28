«Крылья Советов» приготовили для болельщиков развлекательную программу на матче «Крылья» – «Пари НН»

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30 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 15-го тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари Нижний Новгород». Начало матча в 15:00.

ПФК «Крылья Советов» приготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча). С этого времени на гейтах 2 и 3 начнут свою работу точки с аквагримом, фаншоп «Крылья Советов», а также фотозона от партнера клуба БК «Фонбет». Также всех болельщиков угостим шоколадными батончиками Twin Pix от партнера клуба компании «Черноголовка», а также спортивными батончиками в честь Дня Тренера. Получить их можно на секторе С119.

На стилобате сектора С болельщиков ждет развлекательная программа от партнера клуба БК «Фонбет», которая начнется в 13:30. В это же время там выступит шоу-оркестр духовых инструментов и будут разыграны сертификаты от партнера клуба, «Додо Пиццы».

На матч с «Пари НН» игроки «Крыльев» выйдут в футболках с портретами всех главных тренеров клуба за всю историю. Акция приурочена ко Дню Тренера.

В музее «Крыльев Советов», который находится на первом этаже сектора В, мы также подготовили развлекательную программу. Болельщики смогут пообщаться с легендой клуба Валерьяном Панфиловым. В рамках программы будут разыграны две праздничные футболки «Крыльев Советов» с изображением всех тренеров нашей команды, в которых игроки выйдут на матч с «Пари НН», а также сертификаты от партнера клуба «Додо Пиццы» и технического партнера «Крыльев».

В зоне гостеприимства А403 пройдет автограф- и фотосессия с защитником «Крыльев Советов» Георгия Зотова. Начало – в 14:00. Там же пройдет фотовыставка «Крылья Советов-80», где представлены 20 фоторабот из истории «Крыльев Советов» и фотозона КС совместно с партнером клуба БК «Фонбет».

Это и многое другое ждет болельщиков на матче «Крыльев»!

Напоминаем, что для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика. Посетители матча, впервые купившие билет с использованием персонифицированной карты, могут принять участие в розыгрыше права на участие в съемках промо-ролика к одному из матчей клуба или памятной фотосессии на стадионе у бровки поля от клубного фотографа. Для участия в розыгрыше просим сообщить номер карты болельщика и номер контактного телефона участника на адрес здесь в течение трех дней со дня проведения матча.

Кроме того, среди всех болельщиков, которые посетят матч 15-го тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари НН» пройдет специальная акция от Минспорта и Минцифры России.

Победитель, который будет выбран случайным образом, сможет предоставить любому ребенку право вывести футболиста на матч 17-го тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом».

Для участия в розыгрыше не нужно совершать дополнительных действий – необходимо просто прийти на трибуну 30 октября, чтобы автоматически получить шанс победить.

Билеты на этот матч можно приобрести здесь. Для студентов Самарских вузов действует специальная цена на билет – 80 рублей. Приобрести их можно в клубном магазине на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила Спорта» при предъявлении студенческого билета и Карты болельщика.

Для удобства болельщиков на «Солидарность Самара Арене» будут организованы теплые зоны. Болельщики смогут погреться в зонах гостеприимства на 4-м этаже на секторах А и С. На секторе С122 и в зоне VIP (А105-107) можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами).

Напоминаем, что парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков.

Фото: ФК "КС"