«Крылья Советов» постараются обыграть «Зенит» во второй раз за месяц

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Футбольный клуб «Крылья Советов» плодотворно провел прошедшие выходные, одержав важную победу над «Сочи» в рамках российской Премьер-лиги. Совсем скоро самарским футболистам предстоит поединок против «Зенита» в рамках ФОНБЕТ Кубка России. Всех поклонников футбола в ближайшее время ожидает грандиозное событие – чемпионат мира в Катаре, стартующий 20 ноября. На портале VseProSport можно посмотреть прогнозы на ЧМ 2022, которые помогут выгодно использовать события мундиаля.

Накануне «Крылья Советов» смогли прервать 5-матчевую серию без побед в рамках российской Премьер-лиги. В домашнем поединке против «Сочи» самарский коллектив добыл победу со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Александр Чиркович и Сергей Пиняев.

20 октября 2022 года самарский клуб отправится на выезд в Санкт-Петербург, где встретится с «Зенитом» в матче четвертого тура ФОНБЕТ Кубка России. Команды уже встречались между собой в этом турнире, поединок в Самаре закончился со счетом 2:0 в пользу «крылышек».

После трех туров группового этапа национального кубка «Крылья Советов» занимают второе место в группе B, имея в своем активе 6 очков. Лидирует Спартак с девятью очками, «Зенит» только третий. Замыкает квартет воронежский «Факел».