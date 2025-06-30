«Крылья Советов» покинул еще один футболист

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В понедельник, 30 июня, стало известно о том, что команду покидает Гленн Бейл, пишет 63.ру.

«Голландский футболист выступал за нашу команду с лета 2021 года и за четыре сезона провёл 108 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. В минувшем сезоне он сыграл 24 встречи, записав на свой счёт один гол и одну голевую передачу. За это время Гленн стал важной частью команды: надёжным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нём с партнёрами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям. ПФК „Крылья Советов“ благодарит за время, проведённое в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — гласит прощальный пост в Telegram-канале клуба.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» остались без вратаря: клуб покинул Иван Ломаев. До него это сделали Иван Сергеев, Ульви Бабаев, Лука Гагнидзе, Антон Зиньковский, Игорь Дмитриев, Богдан Овсянников, Илья Гапонов, Роман Ежов, Денис Якуба, и Дмитрий Цыпченко.

Но этим череда потерь «Крыльев Советов» не ограничилась. После окончания сезона клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Игорем Осинькиным. Его место уже занял Магомед Адиев.

Вместе с бывшим руководителем тренерского штаба из команды ушли Виктор Гаус, Арсен Папикян, Михаил Семерня и Владимир Зеленовский. Но им уже нашли замену.

Апогеем стал внезапный уход в отставку генерального директора клуба Роберт Тер-Абрамян. Вместе с ним команду покинул и его заместитель Руслан Пименов.