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Крылья Советов» погасили задолженность перед банком в 700 млн рублей

26 ноября 2021 17:44
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Это стало возможным благодаря личному участию Дмитрия Азарова и привлечению партнера клуба банка «Солидарность».

Задолженность самарского футбольного клуба «Крылья Советов» перед «Газбанком», образовавшаяся еще в 2014 году, погашена. Это стало возможным благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова и привлечению партнера клуба банка «Солидарность».

Клубу удалось полностью погасить кредит, задолженность по которому составляла около 700 млн рублей. При этом благодаря достигнутым договоренностям реструктуризация задолженности обошлась «Крыльям» в 211 млн руб.

«Гору с плеч свалили! Благодаря личному участию губернатора, привлечению им в партнеры клуба банка «Солидарность» удалось погасить 700-миллионный кредит, который дамокловым мечом висел над клубом с 2014 года. Сегодня клуб, безусловно, находится на подъеме. И команда играет, и долги гасим благодаря эффективному управлению, поддержке наших коммерческих партнеров и руководства региона. Это для нас очень важно», – отметил генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев.

В текущем году благодаря содействию главы региона клуб погасил задолженность перед «РТ-Капитал» на сумму порядка 50 млн рублей. Впервые за долгие годы клубу удается реструктуризировать задолженности прошлых лет, при этом эффективно развивая команду.

 

Фото:   pixabay

 

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