"Крылья Советов" подписали контракт с белорусским защитником Кириллом Печениным

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Соглашение с 26-летним воспитанником витебского футбола рассчитано на 2,5 года. Об этом сообщили представители самарского клуба.

До "Крыльев" Печенин играл за ряд белорусских клубов: "Витебск", "Орша", "Нафтан", "Динамо Брест" и "Рух".

С начала 2022 года он выступал за "Оренбург", в составе которого защитник отыграл 41 матч (из них 25 – в РПЛ) и отдал две результативные передачи. Также футболист провел 25 игр за сборную Белоруссии.

За самарцев Печенин будет выступать под 25-м номером. Он уже прошел зимние сборы с "Крыльями", пишет Сова.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

– У нас было достаточно времени познакомиться ближе с Кириллом. Это качественный игрок, который быстро адаптировался к тому футболу, в который играют "Крылья", – заявил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко. – Мы всегда стремимся повышать конкуренцию в составе. Печенин – игрок, который готов бороться за свое место на поле.