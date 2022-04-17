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В 25-ом туре Тинькофф РПЛ на "Солидарность Самара Арене", собравшей 21520 зрителей, "Крылья Советов" принимали "Краснодар".

Счет в матче самарцы открыли на 24 минуте встречи. Антон Зиньковский навесил в штрафную, и Владислав Сарвели головой отправил мяч в сетку ворот гостей – 1:0. Для самарского нападающего этот гол стал восьмым в сезоне, а для Антона Зеньковского это седьмая голевая передача.

На 53 минуте после передачи Дениса Якубы отличился Максим Глушенков – 2:0.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Химок". Игра 26 тура состоится в воскресенье, 24 апреля, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"