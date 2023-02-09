«Крылья Советов» начали третий тренировочный сбор в Турции

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Самарский ФК «Крылья Советов» огласил список прилетевших на третий учебно-тренировочный сбор в Турцию игроков. Информация появилась на официальной странице клуба в соцсетях.

В этот раз к «Крыльям» присоединились двое игроков «молодёжки» — Артур Загородников и Расиль Асайдулин. Известно, что третий сбор самарской команды продлится до 19 февраля включительно.

«На этом этапе подготовки к возобновлению сезона сыграем 4 матча — расписание игр опубликуем позднее», — сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В составе самарского клуба 31 игрок. Игроков «молодёжки» — Владислава Теплякова и Даниилу Григорьева, который ранее был на просмотре из Владикавказского ФК, на сбор не пригласили.

В списке имеются 4 вратаря: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов и воспитанник молодежного состава Даниил Веселов. Защитников в этот раз 10, а полузащитников — 13. А вот нападающих пятеро: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Никита Хлусов, Егор Тоцкий и Дмитрий Цыпченко. Самарцы пишут в социальных сетях футбольного клуба, что им необходимо усилить нападение, пишет ГТРК Самара.