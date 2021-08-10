"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с  "Рубину"

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Сегодня игроки и тренерский штаб собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу 4-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Рубина".

Занятие длилось более полутора часов. Участие в нем приняли все здоровые игроки. Восстановление от повреждений продолжают Денис Якуба и Дмитрий Прищепа.

Матч 4-го тура Тинькофф Премьер-лиги между "Рубином" и "Крыльями Советов" пройдет 15 августа в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" и начнется в 21:00 по самарскому времени. Информация по билетам на гостевой сектор здесь.

Фото: ФК "КС"