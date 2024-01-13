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«Крылья» отправились в турецкую Анталью, где пройдет подготовка ко второй части сезона

13 января 2024 20:16
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Первый сбор продлится до 26 января. В рамках УТС у нашей команды запланировано два контрольных матча.

Сегодня наша команда отправилась из Москвы в турецкую Анталью, где пройдет подготовка ко второй части сезона. В распоряжении тренерского штаба «Крыльев» с первых дней сбора будет 32 футболиста: вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов; защитники: Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Матео Барач, Александр Солдатенков, Илья Грибакин, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Николай Рассказов, Алексей Лысов; полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Фернандо Костанца, Денис Якуба, Сергей Бабкин, Никита Першин, Максим Витюгов, Артем Соколов, Егор Ушаков, Роман Ежов, Иван Бобер, Амар Рахманович, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Бенхамин Гарре; нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Егор Карпицкий, Расиль Асайдулин, Павел Попов.

Первый сбор продлится до 26 января. В рамках УТС у нашей команды запланировано два контрольных матча. Первый матч в этом году «Крылья» проведут 24 января.

Дмитрий Цыпченко, тренирующийся по индивидуальной программе, позже присоединится к команде.

В сборе примут участие футболисты, которые выступают на правах аренды за другие клубы: Илья Грибакин («Чертаново»), Никита Першин («Челябинск»), Павел Попов («Чертаново»), сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ПФК "КС" 

Теги: Крылья Советов Самара

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