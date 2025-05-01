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Игру «Крыльев Советов» с московским «Динамо» рассудит Евгений Буланов

1 мая 2025 17:40
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Матч состоится на «Солидарность Самара Арене» в понедельник, 5 мая.

Назначены арбитры на 27-й тур Мир РПЛ. Игру «Крылья Советов» – «Динамо» М, которая состоится на «Солидарность Самара Арене» в понедельник, 5 мая, в 19:30, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Евгений Буланов (Саранск); помощники судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); VAR – Владимир Москалев (Воронеж); AVAR – Ян Бобровский (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат – Алексей Попов (Москва).

Статистику судейства Булановым матчей «Крыльев Советов» смотрите здесь, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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