Игроки «Крыльев Советов» Писарский, Гарре и Рассказов встретятся с болельщиками

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Игроки «Крыльев Советов» Владимир Писарский, Бенхамин Гарре и Николай Рассказов встретятся с болельщиками в преддверии кубкового матча с «Динамо» и возобновления сезона.

Встреча пройдет 21 февраля в ТРК «Космопорт» (центральный атриум). Начало развлекательной программы – в 19:00. Все желающие смогут сфотографироваться с игроками «Крыльев», взять у них автографы и просто пообщаться. Также в программе – розыгрыш призов и много всего интересного!

На встрече с игроками можно будет приобрести билеты на предстоящую игру «Динамо», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"