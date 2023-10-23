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Игорь Осинькин: Счет матча справедлив, по игре

23 октября 2023 13:11
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Игорь Осинькин: Счет матча справедлив, по игре

Счет в матче открыли хозяева поля на 53-й минуте встречи, с передачи Ивана Сергеева отличился Вендел – 1:0. На 65-й минуте Кассьерра забил второй мяч в ворота самарцев, но он после просмотра VAR не был засчитан из-за игры рукой Мантуаном. На 80-й минуте Вендел ударом из штрафной оформил в матче дубль – 2:0. В компенсированное время, на шестой добавленной минуте встречи, вышедший на замену Андрей Мостовой довел счет до 3:0. А на 7-й компенсированной минуте Роман Ежов, получив мяч от Владимира Хубулова, отправил красивым ударом мяч в сетку ворот – 3:1, пишет Сова.

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин считает, что его подопечные провели неплохой матч в 12-м туре.

 

- Считаю, что мы провели неплохо первый тайм, особенно в организации игры. Мы не были сильнее, но искали свои шансы, и они у нас были. Но быстрый гол во втором тайме нас раскрыл. А когда мы проигрывали, то не смогли найти в себе сил и возможностей, чтобы переломить ход матча и навязать "Зениту" свою игру. В этот момент они доминировали. Санкт-петербургская команда набрала хорошую форму, это было видно по играм, где они даже теряли очки. Счет матча справедлив, по игре. Мы понимали, что "Зенит" будет сверхмотивирован. Так оно и получилось.

 

Игорь Осинькин объяснил, почему "Крылья Советов" начали играть в открытый футбол только после того, как пропустили гол.

- Мы понимали, как опасно играть в такой манере с таким сильным соперником, как "Зенит". Год назад "Оренбург" с первых минут играл в открытый футбол с "Зенитом" и получил восемь мячей. Спросите Марцела Личку, их тренера в том сезоне, понравилась ли ему такая игра? Мы не будем играть с таким соперником так рискованно изначально, как сыграли в конце второго тайма, – отметил наставник волжан.

Говоря о Владимире Писарском, который не принял участия в матче, Игорь Осинькин заявил:

- У него еще в мае была травма голеностопа. Пропустил три месяца. Периодически эта травма и сейчас напоминает о себе. Первую неделю в паузу на сборную он не тренировался. Есть остаточные явления, получилась нехорошая травма. Он набирает форму, — заявил тренер.

После этого матча "Зенит" поднялся на второе место в таблице, "Крылья" идут третьими.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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