Игорь Осинькин: Ребята сыграли хорошую, качественную игру

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После матча Фонбет Кубка России против "Балтики" главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.

– Понимали перед этим туром, что были единственной командой с нулём из всех играющих команд в Кубке России. Конечно, нам это не нравилось. Какой выставили состав означает то, что мы не отходили от запланированного на Кубковые матчи, была ротация. Игроки основного состава играли у нас чуть меньше, чем те ребята, у которых меньше игровой практики имеют. Плюс было время у ребят, что восстановились после травм. К сожалению, для Ушакова был совсем короткий отрезок времени, которое мы могли дать. В целом, если говорить по игре, наши действия были более качественные на протяжении всей игры. Смазала концовка, не получилось закончить матч спокойно, на ноль. Думаю, что ребята сыграли хорошую, качественную игру.

– В первую очередь интересует состояние Егора Ушакова. Можете сказать что с ним? Скорая выходила на поле.

– На поле не видел скорую, знаю, что увезла его. Он уже находится в отеле. У него сотрясение мозга. Будем ли мы брать его с собой? У нас завтра два перелёта, решение будет принято утром, потому что состояние у него сейчас вполне нормальное, но может стать хуже. Тогда здесь будет медицинское решение: здесь оставим, долечим.

– Вопрос по Владимиру Писарскому. Как оцените его сегодняшнюю игру, казалось, что он чувствовал себя не в своей тарелке?

– То, что он забил гол – этого мы от него ждем, в первую очередь. Гол забит не при счёте 3:0, а действительно в тот момент, когда нам по-настоящему нужны забитые мячи, чтобы сдвинуться в игре с мертвой точки. Когда ты пропускаешь 4 месяца, то трудно оставить чувство игры. То, о чем Вы сказали, это то чувство игры, когда ты в хорошей форме. Сейчас ему нужно вернуть эти навыки, понимание игры. В общем, это для него не первый матч: в перерыве был товарищеский, где он много времени получил, ранее выходил на замену. Он уже в шаге от того, чтобы быть готовым полностью.

– Сегодня получилась историческая игра, где арбитром была женщина. Как Вам её дебют?

– Я вижу в других чемпионатах такие ситуации, такие судейства. У нас пока первый раз вижу, пока это Кубковая игра. Понимаю, что повезло нам протестировать. Не могу сказать, что прям явно что-то выделялось, отличало от явного мужского судейства. Наверное, чуть быстрее у мужчин реакция в ситуациях. Мне трудно что-то комментировать, я не знаю, как их готовят. Любой арбитр, который судит команду премьер-лиги, он привык к определённой скорости. В матчах ФНЛ даже лучшие и перспективные судья пока не отработают 70 матчей вряд ли имеют шансы подняться. Наверное, я мог вспомнить моменты, где решение надо принять по-другому или быстрее. В целом, игру она не испортила.

– Владислав Шитов вышел на поле в первом тайме, потом во втором был заменен. В чем причина, не вошел в игру?

– Нет, у него травма после матча с ЦСКА, но даже не в этом дело. Мы планировали дать ему в районе 45 минут. Поменяли, чтобы не усугубить травмы и быть готовым к следующим матчам.

Фото: ФК "КС"