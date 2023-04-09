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Игорь Осинькин: "Очень тяжелая победа"

9 апреля 2023 17:40
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Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Сочи" .

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 22 тура МИР РПЛ против "Сочи" (2:1).

– Очень тяжелая победа. У нас заканчивались три матча за неделю. Из которых два были на выезде, очень энергозатратные, эмоционально. Мы неплохо играли, но не решали своих задач. Не прошли дальше в Кубке, не набрали три очка с "Оренбургом". Нам некуда было отступать. Добавились травмы, у многих было не лучшее состояние. Но мы должны были сегодня победить. На характере, вытащить все из себя, все резервы. За счет этого победили. Но не скажу, что с нашей стороны был качественный матч, хоть и к победе мы были ближе. Сегодня мы выиграли, но скорости, которые мы предложили сопернику, должны быть выше.

– Сегодня произошла долгожданная победа, Костанца стал лучшим игроком, а Илья Гапонов – забил первый мяч в РПЛ.

– Рады за ребят, конечно. Не всегда у всех получается. Бывают матчи лучше, бывают хуже. Но когда ты относишься к своей работе хорошо, возможность проявить себя всегда придет. Люди, которые ближе играют к обороне, зачастую незаметны. Не виден тот объем работы, который они ведут, сколько единоборств они выигрывают. Рад, что Фернандо стал лучшим игроком.

– Какие-то особые слова сказали в перерыве? Начало тайма стало решающим отрезком.

– Мы забили со стандарта. А все, что я говорил – это касается игры. Мы не очень хорошо действовали между линиями. Соперник поменялся в отличии от прошлого матча. Мы подкорректировали немного позиции, чтобы лучше действовать против них.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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