Игорь Осинькин: Не могу сказать, что мы плохо начали игру, но пропустили легкий и быстрый гол

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После матча 14 тура МИР РПЛ против «Краснодара» главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов (2:1).

– Сложно играть на этом стадионе, много зрителей, давление хорошее спортивное ощущалось. Плюс действительно хорошая команда. Не могу сказать, что мы плохо начали игру, но пропустили легкий и быстрый гол. Гол, который уже по-другому заставил нас играть. Дальше в организации игры важную роль играл Кордоба. Качественный, сильный футболист, умеющий пользоваться своими достоинствами. Игру организовала команда «Краснодар» так, что его достоинства использовались в момент давления на соперника. Во втором тайме мы попытались вернуться в игру, создать давление, много моментов создать было сложно, команда играла по счету очень организованно. Очками не моги разжиться.

– Вы стали играть в более спокойный футбол, в таком же стиле и начал «Краснодар», не прессингуя. Вас это не удивило?

– Если говорим о том, что было до гола, то давление бывает разное: неподготовленное, не такое мощное, но хорошо организованное с закрытыми зонами, где сопернику трудно найти подходы к этим эпизодам. Я не почувствовал, что команда играет сверхосторожно, глубоко. Это сейчас стиль игры. Баланс, который они хотят видеть, он в этих моментах виден. Та компактность «Краснодара» перед началом давления на соперника видна. Разные команды бывают: домашние, выездные матчи. Последний матч ЦСКА. Тоже очень разные: первый тайм давил, агрессивно прессинговал, второй тайм тоже был другой. И в этой ситуации давил «Краснодар», без разрыва, без допуска контратак. Очень хорошая организованная команда. И уже сейчас, весной не так было видно, понятно, что требования тренера уже хорошо усвоены. И игроки качественные, они это исполняют.

– К концу матча «Крылья» серьезно начали поддавливать, были близки, чтобы сравнять счет. Чего не хватило, чтобы так было в середине второго тайма, что не получалось у вашей команды? Может быть психологии?

– Все вместе. Психология тоже хорошо работает, когда есть преимущество в определенных качествах игры. Тогда уже начинается давление на игроков, больше становится ошибок в простых ситуациях. У нас действительно много ошибались. Так получилось, что в определенных позициях у нас много травм. Мы перестраивались, затыкая дыры, последние туры, не чувствуем себя в хорошем состоянии. Играть против «Краснодара» на выезде и забирать очки – нужно действительно хорошее состояние. Наверное, нам станет лучше, Фернандо вернулся, хотя этот матч ему не в зачет, он может играть лучше. Самое главное, что он вернулся. Опасались, что у него было вывихнуто плечо в игре с «Нижним Новгородом». Вроде обошлось, он сыграл там 75 минут. Поэтому люди возвращаются, нам надо поймать определенную игру, скорость игры. Не могу сказать, что мы довольны, хотя оказывали давление в конце игры.

Счет на восприятие очень влияет. Мы воспринимаем матч и понимаем, что чего-то не хватает. Допустим игра была бы ничейная, то мы по-другому бы ощущали себя.

– Чтобы «Крылья» смогли продолжить вторую часть сезона на таком же хорошем уровне, команде хватит ресурса или у вас есть желание усилиться в зимнее окно по каким-то позициям?

– Позиции вслух озвучивать не хочется, но у нас всегда есть желание усиливаться. Какая-то работа шла у нас и летом, но в силу некоторых причин мы не взяли никого. Наоборот, у нас ушел Коваленко, один из лидеров. Поэтому считаю, что достойно прошли для первого круга, но и то у нас остались еще дела. Травм бы не было, мы и этими игроками довольны. Но больше количество травм за полтора месяца – три человека выбывали с выбитым плечом во время игры. До этого, за года три такое помню только у Вани Сергеева. Все три травмы довольно серьезные. Это футбол, здесь не заешь где споткнешься.

– Вопрос по Писарскому. Это первый его гол в РПЛ. В каком он сейчас состоянии?

– Когда он забивает, то мы, конечно, на него рассчитываем. Но был большой отрезок, где не получалось забить. Понимаете, он игрок штрафной, он не приносит пользу на других участках поля. Когда такие игроки не могут забить, то это психологически давит на них и на команду, потому что не знает, как использовать игрока. Хотелось, чтобы этот гол случился раньше. И он не попадал в такую ситуацию, когда на каждой пресс-конференции спрашивают про него. Это не дает психике какое-то устойчивое состояние. Надеюсь, что голы, которые он не забил, сможет реализовать.

Фото: пресс-служба ПФК "КС"