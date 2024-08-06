Игорь Осинькин: «Мы и не из таких ситуаций выходили»

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«Крылья Советов» потерпели четвертое поражение на старте сезона: проиграли три матча в РПЛ и один в Кубке России. За три первых тура чемпионата самарцы пропустили 10 голов и забили всего один, пишет Самара-КП.

5 августа «Крылья» проиграли «Спартаку» 0:3. После матча по традиции главный тренер самарцев Игорь Осинькин собрал команду прямо на поле и обратился к футболистам.

«Мы и не из таких ситуаций выходили. Выйдем и из этой», - сказал главный тренер «КС».

На послематчевой пресс-конференции Игорь Осинькин рассказал, что еще прозвучало на поле.

«Мне нужно было обозначить проблему. Ребята тоже высказались, это радует. Высказались, понимая, что сейчас что-то надо менять. Нам надо выбираться, мы это понимаем. Ребята сказали хорошие слова».

Игорь Осинькин считает, что его команда плохо отреагировала на первый гол, а «Спартак» переиграл «Крылья».

«Во втором тайме мы пытались вернуться в игру, но у соперника качественные игроки. Мы не смогли навязать ту борьбу, которую хотим».

Главный тренер «КС» рассказал, как команда собирается выбираться из кризиса.

«Во-первых, мы не играем с «Зенитом», «Спартаком», «Ростовом», который в очень хорошей форме. Наш чемпионат еще не начался. От травм у нас оправились Ежов и Бейл, это радует. Они, конечно, далеки от своей формы, но уже выдерживают 70-80 минут и сыграли гораздо лучше, чем в предыдущем матче. Надеюсь, будут еще новички. Мы понимаем, что нам нужен более глубокий состав. И более сильный. Решения принимаются».

Прокомментировал Осинькин и выбор вратаря. Во втором матче подряд и впервые в чемпионате место в воротах «КС» занял Сергей Песьяков. До этого в РПЛ играл Иван Ломаев. По словам наставника самарцев, вины Ломаева в поражениях нет.

«Пропустили семь голов, но если вы найдете какую-то ошибку [Ивана Ломаева], я готов ее обсудить. Семь голов – много, мы решили что-то поменять. Да, мы много пропустили, мы не в очень хорошей форме, но в последнюю очередь это претензия к вратарям.

Сказал Осинькин и о том, посещают ли его мысли об отставке после неудачного начала сезона:

«Меня такие мысли не посещают.

По словам главного тренера «КС», он понимает, какие у его команды проблемы и как их нужно решать.