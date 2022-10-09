Игорь Осинькин: Мы до последнего старались спасти игру

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвёл итоги матча 12-го тура МИР РПЛ против "Спартака" (2:5), сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Редкий матч, когда мы организовано играли, хорошо контролировали игру, хорошо выходили в атаку, создавали моменты. Но были, к сожалению ситуации, когда было сильное давление, нам было сложно выходить из обороны в атаку. "Спартаку" удавалось в этот момент нас поджать. То напряжение, которое создавалось в этот момент, было слишком большим. Во втором тайме мы его не выдержали. Но в любом случае, мы создавали момент. Достаточно много хороших моментов создали. Мы писались играть в футбол. Если бы мы не раскрылись в концовке, такого счета крупного не было бы. Казалось, что можем спасти игру. Но не вышло.

– Показалось, что хотели начать активно. Что не получилось потом? Почему не оправдалась ставка на контратаках?

– Ловили, моменты были, но мы на другой высоте хотели это делать. Соперник очень организованный. У них много индивидуально сильных футболистов. Сложно таких игроков оставлять один в один. Нам на это не хватило сил. Соперник играл сложно, мы должны были перестраиваться. Мы к такой игре готовились, но что-то все равно не получалось. "Спартак" не создавал много моментов. Мы хотим создавать свои. У нас получилось забить быстрый гол, были хорошие эпизоды, должны были забить ещё.

– Шестая минута – классный гол. Могли два раза ещё забить сразу. Чего не хватило? Мастерства? Или это переоценка сил?

– Я не знаю, как в этой ситуации переоценить силы. В последних матчах нам очень тяжело даются голы. По моментам все неплохо. Реализация – мы команда, которая хуже всех реализует моменты. Надеюсь, в ближайшее время мы это исправим. Мы стабилизировали игру, но мяч пока не очень хорошо заходит в ворота. Мы со "Спартаком" забили два. На большее рассчитывать неправильно. Мы должны искать себя в моментах, когда соперник нас переиграл. Где-то индивидуально, где-то на стандартах опять. В росте нас соперник превзошел.

– Иван Ломаев был как будто слишком взволнован. Был ли неправильный выбор вратаря?

– Я не помню его ошибок в голах. Может, вам с повтора виднее. Не знаю. Надо ещё посмотреть. Знаете, иногда, когда столько моментов у твоих ворот, невозможно сделать так, чтобы у тебя не было ошибок. Полевые игроки ошибались, тренеры ошибались. Явных ошибок не вижу у него.

– Сергей Пиняев выходит в старте. Как вы видите его прогресс, в чем он прибавил, где его потолок?

– Он умеет играть в футбол. После того, как он пропустил некоторые время, ему нужно было позаниматься с командой. Мы рассчитываем на него в районе 60-65 минут. У него энергозатратный футбол. Первый тайм был хороший. Он неудобный игрок для любого защитника. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать.

– Насколько история с Николаем Лариным влияет на ситуацию в команде? На связи ли вы с ним?

– На связи с ним быть сейчас уже невозможно. Были до суда. Я просто не понимаю, я уже говорил. Если мы хотим навести порядок в школах и академиях, лучше начать с того, у кого не получилось, у кого есть перекладывание денег из одного места в другое. Но начинать с лучших… Не знаю. У меня не укладывается в голове. Я не могу ничего сказать ребятам, которых я воспитал. Так быть не должно.

– Приятно смотреть на игру команды. Два забили, трижды простили "Спартак". Вопрос про Глушенкову: как вам его работа и отношение?

– Очень сложно оценить Глушенкова. Это нестандартный футболист. У него много индивидуальных моментов, самые яркие, наверное. Он может разобраться. Но через секунду может потерять простой мяч. Он прогрессирует. Он ушел из "Спартака", думаю, потому что хотел играть, ушел за практикой. Но ему даже в "Крыльях" место никто не гарантирует. Он хорошо стартовал в этом сезоне, у него есть прогресс. Он стал более взрослым. Надо быть на поле цельным. Думаю, он ещё себя покажет. Это яркий игрок, сильный индивидуально. Будут голы, будут передачи.

Фото: ФК "КС"