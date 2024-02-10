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Хорватский защитник Матео Барач покидает «Крылья Советов» и продолжит карьеру в казахстанском клубе «Актобе».

29-летний Барач перешел в «Крылья» зимой 2022 года на правах аренды из «Сочи». Летом того же года наша команда выкупила права на футболиста. Минувшую весну хорват провел на правах аренды в бельгийском клубе «Остенде», вернувшись летом в Самару. За все время игрок сыграл за самарский клуб 30 матчей, в которых забил 1 гол.

ПФК «Крылья Советов» благодарит Матео за время, проведенное в клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере, сообщает пресс-служба ПФК "КС".