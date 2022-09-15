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Голы Цыпченко и Глушенкова принесли "Крыльям" победу над "Зенитом" – 2:0

15 сентября 2022 12:36
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Голы Цыпченко и Глушенкова принесли "Крыльям" победу над "Зенитом" – 2:0

Во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали санкт-петербургский "Зенит". На 77 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Клаудиньо. Численное преимущество в гол самарцы воплотили через шесть минут – на 83 минуте встречи Дмитрий Цыпченко дальним ударом поразил ворота "Зенита". В компенсированное время автор первого гола сделал голевую передачу, которую замкнул, отправив мяч в сетку, Максим Глушенков – 2:0. В итоге первая победа "Крыльев" в нынешнем розыгрыше Кубка России – 2:0.

Дмитрий Цыпченко, проведя седьмую игру в Кубке России, с 7 голами обогнал лучших бомбардиров самарской команды в этом турнире Робертаса Пошкуса (15 игр) и Андрея Каряку (21 игра), забивших по 6 голов.

В составе "Крыльев Советов" дебютировали Александр Чиркович, вышедший на замену после перерыва, и Амар Рахманович, вышедший на замену на 69 минуте.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Ростова". Игра десятого тура Мир РПЛ состоится в субботу, 17 сентября, в 17:30.

Теги: Крылья Советов Футбол

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