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Голкипер Сергей Песьяков переходит в "Крылья Советов". Футболист подписал контракт с самарским клубом и будет выступать за нашу команду в новом сезоне 24/25.

Выступал за российские клубы – "Спартак", "Томь", "Анжи". Является чемпионом России сезона 16/17 в составе московского "Спартака". Последним клубом был "Ростов", где он сыграл 182 матча, из них – 50 "сухих".

Имеет опыт выступления за различные сборные России, в том числе за главную провел 2 матча со сборными Таджикистана (0:0) и Ирака (2:0).

Сергей Песьяков присоединится к нашей команде в июне и начнет подготовку к предстоящему сезону, сообщает пресс-служба ПФК "КС".