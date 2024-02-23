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Гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подвел итоги зимней трансферной кампании

23 февраля 2024 17:58
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ыла вновь сформирована команда «Крылья Советов-2», состоящая из воспитанников нашей Академии.

Итоги зимней селекции подвел генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев:

– Мы завершили все наши трансферы, которые планировали на эту зиму. Была проведена серьезная работа всех структур клуба,второе окно подряд мы смогли сохранить всех лидеров, произошло точечное усиление, мы заявили молодых ребят сразу в две команды и мы не сомневаемся в пользе этих решений. Мы все пониманием ответственность перед нашими болельщиками и сделаем все возможное, чтобы порадовать всех яркой игрой и результатом. Хотел бы отдельно отметить помощь нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в решение стратегических задач, которые пойдут на пользу развитию клуба. Именно благодаря его решениям была вновь сформирована команда «Крылья Советов-2», состоящая из воспитанников нашей Академии. Наряду с молодежной командой это позволит местным футболистам быть на виду тренерского штаба и в последствии попасть в основную команду. Немаловажно, что руководить и помогать тренерам будут известные самарские игроки, выступавшие за «Крылья Советов» по несколько лет. Мы никогда не забываем, что «Крылья Советов» это социальное явление в Самаре, и мы сделаем все, чтобы выстроенная структура дала возможность быть местным игрокам в основной команде. Этой зимой на всех трех сборах привлекались молодые игроки, которые прошли полноценный этап подготовки вместе с игроками основной команды. Эта практика продолжится и в дальнейшем. Надеюсь, что наши новички быстро вольются в нашу дружную команду и порадуют всех любителей футбола.

Пользуюсь случаем хочу еще раз поблагодарить главу региона Дмитрия Игоревича Азарова за поддержку нашего клуба и всего футбола в Самарской области,каждого болельщика, который горячо болеет на стадионах и всех, кто переживает за нас в чемпионате. Очень ждем всех вас на «Солидарность Самара Арене». Во многом благодаря вашей горячей поддержке мы добывали очки в каждом домашнем матче, одержав 6 побед в 9 играх. Все мы хотим продолжить эту традицию.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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