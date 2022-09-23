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Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян

23 сентября 2022 19:48
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Евгений Фролов и Георгий Зотов стали гостями школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Футболисты "Крыльев Советов" Евгений Фролов и Георгий Зотов стали гостями школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в селе Старый Буян. 

Наши игроки совместно с фанатами "Крыльев" из объединения Ultras'8 навестили воспитанников учебного заведения. В ходе встречи дети пообщались с игроками нашей команды, задали им массу вопросов, а также получили подарки от футбольного клуба и фанатов. Также игроки пригласили ребят на ближайшие матчи "Крыльев" на "Солидарность Самара Арене". В заключении встречи воспитанники школы-интерната провели футбольный матч с игроками и фанатами и получили массу эмоций — игра завершилась со счетом 4:4. 

– Получили огромное удовольствие от встречи с ребятами! Видно, как они любят футбол, как важны для них такие встречи. Надеюсь, мы смогли подарить им радость и позитивные эмоции. Хочется, чтобы таких приятных событий в их жизни было как можно больше. Ждем их на матчах "Крыльев", их поддержка нам будем важна и приятна, – отметил голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Мероприятия

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