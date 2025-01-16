Дмитрий Яковлев избран председателем Совета директоров «Крыльев Советов»

В начале года состоялось собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», где был утвержден новый состав Совета директоров.
В его состав вошли:
Вячеслав Арбузов – председатель правления АО «КБ «Солидарность»;
Дмитрий Алехин – заместитель вице-губернатора, руководителя администрации губернатора;
Тархан Джабраилов – глава благотворительного фонда «Служение людям»;
Сергей Макаров – директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»;
Александр Милеев – вице-спикер Самарской губернской думы;
Валерьян Панфилов – заслуженный ветеран «Крыльев Советов»;
Андрей Пашков – адвокат Палаты адвокатов Самарской области;
Максим Симонов – председатель Самарской областной федерации футбола и ООО «Земский банк»;
Дмитрий Яковлев – вице-губернатор, руководитель администрации губернатора.
ПФК «Крылья Советов» благодарит за работу в Совете директоров и вклад в развитие клуба: Габибуллу Хасаева, Максима Сойфера и Лидию Рогожинскую.
В четверг, 16 января, прошло заседание Совета директоров в обновленном составе. Первым пунктом в повестке заседания стало избрание нового председателя Совета директоров. Им был избран Дмитрий Яковлев сообщает пресс-служба ПФК "КС".