Дмитрий Яковлев избран председателем Совета директоров «Крыльев Советов»

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В начале года состоялось собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», где был утвержден новый состав Совета директоров.

В его состав вошли:

Вячеслав Арбузов – председатель правления АО «КБ «Солидарность»;

Дмитрий Алехин – заместитель вице-губернатора, руководителя администрации губернатора;

Тархан Джабраилов – глава благотворительного фонда «Служение людям»;

Сергей Макаров – директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»;

Александр Милеев – вице-спикер Самарской губернской думы;

Валерьян Панфилов – заслуженный ветеран «Крыльев Советов»;

Андрей Пашков – адвокат Палаты адвокатов Самарской области;

Максим Симонов – председатель Самарской областной федерации футбола и ООО «Земский банк»;

Дмитрий Яковлев – вице-губернатор, руководитель администрации губернатора.

ПФК «Крылья Советов» благодарит за работу в Совете директоров и вклад в развитие клуба: Габибуллу Хасаева, Максима Сойфера и Лидию Рогожинскую.

В четверг, 16 января, прошло заседание Совета директоров в обновленном составе. Первым пунктом в повестке заседания стало избрание нового председателя Совета директоров. Им был избран Дмитрий Яковлев сообщает пресс-служба ПФК "КС".