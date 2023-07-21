Детский футбольный клуб «Крылья Мечты» отметил 9-й День рождения

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Сегодня, 20 июля, футбольный клуб «Крылья Мечты» отметил День рождения. С 2014 года у ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью есть возможность освоить навыки игры в футбол и найти новых друзей.



Поздравить клуб собрались почетные гости: заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова, директор Академии «Крыльев Советов» Сергей Марушко, легенда самарского футбола Валерьян Панфилов, игроки «Крыльев» и многие другие.



В рамках торжественной церемонии Галина Владимировна вручила руководителям клуба благодарственные письма министерства спорта Самарской области за вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в Самарской области.



«Сегодня благодаря Правительству региона и личному вниманию Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в Самарской области создаются современные условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Особая благодарность всем наставникам, которые помогают детям с инвалидностью вести полноценную жизнь», - подчеркнула заместитель министра.



«Крылья Мечты» трижды становились победителями конкурсов по грантовому направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового обража жизни» Фонда Президентских грантов. Являются победителем Всероссийского конкурса «Россия - футбольная страна», проводимого РФС в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ОВЗ». А также победителем регионального этапа международной пемиии «МЫ ВМЕСТЕ» в номинации «Здоровье нации».

