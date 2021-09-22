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Десять безответных мячей:  "Крылья Советов" - "Знамя"  – 10:0 
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Десять безответных мячей:  "Крылья Советов" - "Знамя"  – 10:0 

22 сентября 2021 18:56
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Хет-трик Цыпчекно. Дубль + ассист Пиняева. Дубль Сергева.

В своем стартовом матче текущего розыгрыша Бетсити Кубка России "Крылья Советов" в рамках 2-го тура элитного группового раунда встречались в Ногинске с местным "Знаменем".

Счет в матче был открыт на 9 минуте игры, отличился сегодняшний именинник Данил Липовой – 0:1.

На 21 минуте 16-летний Сергей Пиняев вывел один на один Дмитрия Цыпченко, который переиграл голкипера – 0:2.

Через минуту Сергей Пиняев получив мяч пробил в дальний угол – 0:3.

На 31 минуте встречи Сергей Пиняев отправил мяч в сетку пустых ворот – 0:4.

На 64 минуте второй раз в матче отличился Дмитрия Цыпченко – 0:5.

На 71 минуте с передачи Ивана Сергеева, вышедшего на замену, Дмитрий Цыпченко оформил хет-трик – 0:6.

На 77 минуте вышедший на замену Денис Якуба довел счет до 0:7.

На 83 минуте Иван Сергеев – 0:8. Через минуту Иван Сергеев довел счет до 0:9.

На 89 минуте встречи дальним ударом Гленн Бейл установил окончательный счет – 0:10.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против "Зенита". Игра 9-го тура состоится в субботу, 25 сентября, в 17:30.

Следующий матч в Бетсити Кубка России "Крылья" проведут в Красноярске против "Енисея". Игры заключительного 3-го тура элитного группового раунда запланированы на 27-28 октября.

 

Фото:    ФК "КС"

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