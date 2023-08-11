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Билеты на матчи «Крыльев» с «Балтикой» и «Факелом» – в продаже!

11 августа 2023 21:35
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Билеты на матчи «Крыльев» с «Балтикой» и «Факелом» – в продаже!

ПФК «Крылья Советов» начинает продажу билетов на домашние игры МИР РПЛ 6 и 7 туров против «Балтики» и «Факела». Матчи пройдут 27 августа и 2 сентября соответственно и начнутся в 18:30 по самарскому времени.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль». Стоимость билетов – от 250 рублей. Для посещения матчей потребуется персонифицированная карта болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 20 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион без сопровождения взрослого по билету и документу, удостоверяющему личность, и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты по 100 рублей. Студентам для покупки билета надо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт. Такие билеты будут доступны на сектор D115, их можно приобрести только офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2 (автопропуск нужно получить в клубных магазинах на «Металлурге» и в ТЦ «Вертикаль»). Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона.

Посещение матча возможно только при наличии QR-кода, полученного в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также билета или абонемента.

Теги: Крылья Советов Футбол

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