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23 сентября, 1 октября, 28 октября и 11 ноября пройдут матчи 9, 10, 13 и 15 тура Мир РПЛ против «Сочи», «Спартака», «Оренбурга» и «Урала» соответственно.
Билеты на домашние матчи «Крыльев Советов» – в продаже
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Билеты на домашние матчи «Крыльев Советов» – в продаже

8 сентября 2023 22:40
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23 сентября, 1 октября, 28 октября и 11 ноября пройдут матчи 9, 10, 13 и 15 тура Мир РПЛ против «Сочи», «Спартака», «Оренбурга» и «Урала» соответственно.

ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на домашние матчи до конца первого круга.

23 сентября, 1 октября, 28 октября и 11 ноября пройдут матчи 9, 10, 13 и 15 тура Мир РПЛ против «Сочи», «Спартака», «Оренбурга» и «Урала» соответственно.

Приобрести билеты можно онлайн на нашем сайте, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль». Стоимость билетов на матчи против «Сочи», «Оренбурга» и «Урала» – от 250 рублей, на матч со «Спартаком» – от 350 рублей.

Для посещения матчей потребуется персонифицированная карта болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 4 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион без сопровождения взрослого по билету и документу, удостоверяющему личность, и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты по 100 рублей. Студентам для покупки билета надо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт. Такие билеты будут доступны на сектор D115, их можно приобрести только офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2 (автопропуск нужно получить в клубных магазинах на «Металлурге» и в «Вертикали»). Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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