Бенхамин Гарре: Счастлив оказаться в "Крыльях", хочется скорее начать приносить пользу

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Новичок "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре, подписавший с нашей командой контракт на 3,5 года, ответил на вопросы клубной пресс-службы, сообщается на сайте ФК.

– Бенхамин, рады видеть тебя в Самаре! Какие эмоции от того, что ты теперь – игрок "Крыльев Советов"?

– Конечно, я очень рад, что я в "Крыльях". Это важный и эмоциональный момент для меня. Особенно важно, что интерес "Крыльев" был серьезным. Я почувствовал, что клуб действительно во мне заинтересован. Меня отлично встретили, вокруг меня сейчас отличные люди. Я готов выкладываться на максимум, хочу приносить пользу команде. Я очень счастлив, что я в "Крыльях".

– Что ты читал о "Крыльях" в интернете? И что тебе рассказали о "Крыльях" руководители нашего клуба?

– Я читал историю клуба. Знаю, что сейчас команда развивается. "Крылья" – клуб с большой историей. Знаю, что сейчас "Крылья" – это очень интересный проект. Знаю, что у команды были громкие победы. Общался с руководством клуба, знаю, что "Крылья" делают ставку на молодых игроков, знаю, что я тут нужен. Мне оказывали поддержку еще до моего прилета в Самару. Я посмотрел стадион, он новый, красивый, здесь проходили матчи чемпионата мира. Он огромный и классный! Жду своего дебюта на этом стадионе. Самара – особенный, очень красивый город, со временем я узнаю его лучше. Да, сейчас здесь прохладно, но это не будет для меня проблемой. Город очень красивый и мне будет здесь здорово с моей семьей.

– Всегда можно обратиться к интернету, но гораздо интереснее, когда человек рассказывает о себе сам. Можешь рассказать о своём футбольном пути?

– Моя футбольная жизнь началась с 4-5 лет. Я начинал играть на маленьких полях в Аргентине в формате 5 или 6 человек в команде и вратарь. В 12 лет перешел на большое поле, получал полноценную практику. До 15 лет играл на родине, после чего уехал в "Манчестер Сити". Провел там 3,5 года. Затем вернулся обратно в Аргентину, чтобы провести первые минуты во взрослом футболе именно там. Выступал за "Расинг" около двух лет, затем играл за "Уракан".

– На твоей странице в социальной сети есть фото с Гвардиолой, Месси, Суарезом. Это очень впечатляет! Расскажи подробнее о своем этапе карьеры в "Манчестер Сити". Общаешься ли ты с теми, с кем работал там, сейчас?

– Мне очень повезло, что моя карьера сложилась так. Она пока совсем короткая, но я уже успел поиграть с невероятными людьми. До 20 лет я играл в "Манчестер Сити". Сначала в команде U-18, затем в U-23, потом даже была предсезонка с главной командой под руководством Хосепа Гвардиолы. Я благодарен ему, что он взял меня совсем мальчишкой, доверял мне, помогал. Он развил меня как в футбольном плане, так и в человеческом. Пеп следит за молодыми игроками академии. Сейчас мы остаемся на связи, он поздравляеь меня с днем рождения, следит за мной. С Месси мы пересекались, когда я играл за молодежные сборные. Он пример для нас всех, он невероятный, заряжает тебя, он объединяет нашу страну. Он удивительный человек, он столько всего выиграл! Я счастлив, что общался с такими людьми.

– Твой дедушка стал Чемпионом Мира в 1986 году, играя в одной команде с Марадоной. Твой отец и твой дядя – футболисты. Получается, у тебя не было шансов не стать футболистом!

– Действительно, у нас очень футбольная семья. Мой дедушка выиграл чемпионат мира в 1986 году вместе с Марадоной, мы всегда об этом помним. Это особенный человек для нашей семьи, воспоминания о нем очень помогают мне, мотивируют меня. У дедушки три сына и все играли в футбол профессионально. В том числе и мой отец. Брат моей мамы также играл в футбол профессионально. Поэтому все наше детство прошло с мячом в ногах. Все мы играли в футбол и делали это с огромным удовольствием.

– Игроки атаки всегда достаточно универсальны. Но хочется узнать о твоей любимой позиции на поле.

– Я играю на самых разных позициях в атаке, я в этом плане универсальный. В футбольном клубе "Уракан" я играл на правом фланге, а в молодежной команде "Манчестер Сити" я больше играл слева, обострял, был крайним полузищитником, нападающим. Моя обычная позиция – под нападающим, десятка, в Аргентине это называется "энганче". Я располагаюсь по всему фронту атаки, могу сыграть на разных позициях. Но, конечно, тренер знает лучше, где мне играть, где будет лучше для меня и полезнее для команды. Я прихожу в "Крылья" на ту позицию, где я реализую свои лучшие качества.

– "Крылья Советов" вошли в топ-10 европейских клубов для развития молодых футболистов. Насколько для тебя интересен такой подход нашего клуба и твоя реализация здесь?

– Когда "Крылья" начали проявлять ко мне интерес, я узнал, что это очень интересный спортивный проект, как в плане результатов, так и с точки зрения доверия молодым футболистам. Игроки здесь развиваются. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что я это учитывал, я это знал и следил за этим. Отношение ко мне со стороны клуба подтверждает, что все будет хорошо. Философия "Крыльев" – это развитие молодых футболистов, а я тоже молодой игрок и в этом мы сходимся. Для меня важно было вернуться в Европу. Я рад, что мой футбольный путь продолжится здесь, в России. Мне не терпится начать свое футбольное приключение в Самаре, и как можно скорее начать приносить пользу команде.

– Когда в Россию приезжают игроки из дальних стран, главным становится вопрос акклиматизации. Для тебя это не проблема? Тем более что Самару называют городом-курортом – летом здесь особенно красиво.

– Не только в Самаре, но и в России бывает холодно, для меня это не секрет. Я играл в Англии, там тоже не тепло, так что морозы – это вообще не проблема для меня. Как я уже говорил, я здесь счастлив. Я рад, что моя семья будет жить в таком городе. Я общался с иностранными игроками "Крыльев", и они сказали, что холода – это вообще не проблема.

– Что хотел бы сказать самарским болельщикам?

– Друзья! Я приехал к вам из Аргентины, чтобы работать и приносить пользу нашему клубу. Я уважаю "Крылья" – клуб с большой историей. Я очень рад находиться здесь. Буду играть на максимуме! Вместе мы добьемся поставленных целей! Вперед, "Крылья"!