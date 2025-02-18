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Антон Зиньковский вернулся в «Крылья»

18 февраля 2025 18:23
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Полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год. Он провел за команду 117 матчей и отметился 17 забитыми мячами.

«Крылья Советов» и «Спартак» согласовали условия аренды 28-летнего полузащитника Антона Зиньковского.

В этом сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах за «Спартак», где отдал три результативные передачи.

Полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год. Он провел за команду 117 матчей и отметился 17 забитыми мячами.

В составе самарского клуба становился финалистом Кубка России и победителем первенства ФНЛ 2020/21, лучшим ассистентом РПЛ 2021/22, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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