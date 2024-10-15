«Аллея славы ветеранов «Крылья Советов»: Ковба и Лобос легенды 2006-2010 годов

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«Крылья Советов» при поддержке титульного партнера FONBET продолжает проект «Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов»: в сентябре проходило голосование за двух лучших игроков, выступавших за нашу команду в период 2006-2010 годов. По итогам голосования были выбраны два победителя — Денис Ковба и Эдуардо Лобос!

На данный момент торжественно открыты стелы, на которых размещены легендарные футболисты «Крыльев Советов»: Валерьян Панфилов, Равиль Аряпов, Виктор Мурзин, Дмитрий Синяков, Виктор Карпов, Александр Гулевский, Борис Казаков, Геннадий Сарычев, Анатолий Блохин, Анатолий Фетисов, Виктор Развеев, Виктор Гаус, Гарник Авалян, Василий Мазур, Антон Бобер и Андрей Каряка.

Открытие памятных стел запланировано на 26 октября в Загородном парке, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"