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«Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов»: выберите легенд 2000-2005 годов

18 мая 2024 11:49
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«Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов»: выберите легенд 2000-2005 годов

«Крылья Советов» при поддержке титульного партнера FONBET продолжают «Аллею славы ветеранов «Крыльев Советов».

От центральной аллеи Загородного парка, по прогулочной зоне, ведущей к клубной базе, устанавливаются стенды с информацией о легендарных футболистах и тренерах волжского клуба.

Пришло время определить двух главных игроков «Крыльев» 2000-2005 годов! Ветеранов, которым будут посвящены следующие стелы, выберете именно вы. В номинации представлены: Александр Анюков, Антон Бобер, Мэттью Бут, Евгений Бушманов, Сергей Виноградов, Андрей Гусин, Карен Дохоян, Андрей Каряка, Мирджалол Касымов, Денис Ковба, Денис Колодин, Огнен Короман, Александр Лавренцов, Силва Леилтон, Пётр Немов, Патрик Овие, Алексей Поляков, Робертас Пошкус, Владислав Радимов, Леандро Самарони, Жозе Соуза, Омари Тетрадзе, Андрей Тихонов.

Голосование в рамках этого проекта проводится здесь и продлится до 20 мая включительно.

Теги: Крылья Советов Футбол

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