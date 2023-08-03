Я нашел ошибку
Главные новости:
В Волжском районе обычный прохожий задержал грабителя и передал полиции
В Волжском районе обычный прохожий задержал грабителя и передал полиции
Восемь домов-памятников в историческом центре Самары взяли под охрану
Восемь домов-памятников в историческом центре Самары взяли под охрану
в Самарской области будут работать российские кинематографисты
В Самарской области будут работать российские кинематографисты
Правительство РФ внесло Норвегию в перечень недружественных государств
В Самаре не нашли перевозчика на автобусный маршрут №82
В Самаре не нашли перевозчика на автобусный маршрут №82
Задержан министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян
Задержан министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян
Песков призвал чиновников уходить от канцеляризмов
Песков призвал чиновников уходить от канцеляризмов
Житель Самарской области выплатил 135 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине
Житель Самарской области выплатил 135 тысяч рублей пострадавшей в ДТП женщине
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.84
1.06
EUR 101.93
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Кинопоказы в Самаре пройдут в Сквере Эльдара Рязанова
Горожан приглашают на лекцию "Самара летняя"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Алексей Лысов переходит в "Крылья Советов"

3 августа 2023 09:07
144
Алексей Лысов переходит в "Крылья Советов"

18-летний защитник Алексей Лысов – игрок "Крыльев Советов". Контракт с футболистом заключен на 4 года. Лысов – воспитанник "Локомотива". На молодежном уровне он провел за команду 46 матчей и забил 3 гола. За нашу команду он будет выступать под номером 33.

Лысов – игрок юношеских сборных России. На его счету 9 матчей за национальные команды разных лет.

– Алексею Лысову всего 18 лет, он перспективный футболист. Мы заключили с ним долгосрочный контракт. У нас была возможность познакомиться ближе на летних сборах, он достаточно хорошо себя проявил, зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Алексей способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что он сможет ярко проявить себя в "Крыльях", – отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Крылья Советов" начали подготовку к "Ростову"
02 августа 2023, 22:51
"Крылья Советов" начали подготовку к "Ростову"
Матч с "Ростовом" пройдет 5 августа на "Солидарность Самара Арене" Футбол в Самаре
424
"Крылья Советов", уступая в счете, добились ничьей с "Динамо"
30 июля 2023, 15:48
"Крылья Советов", уступая в счете, добились ничьей с "Динамо"
В следующем матче "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" "Ростов" из Ростова-на-Дону. Футбол в Самаре
671
"Крылья Советов" проведут первый домашний матч в новом сезоне
26 июля 2023, 10:23
"Крылья Советов" проведут первый домашний матч в новом сезоне
Матч с "Балтикой" пройдет 26 июля на "Солидарность Самара Арене". Футбол в Самаре
557
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
2 августа 2023  18:43
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
1716
Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
2 августа 2023  16:46
Самарские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
365
В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях
2 августа 2023  13:41
В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях
356
Дмитрий Азаров отметил темпы развития самарских компаний, вышедших из-под иностранного управления
2 августа 2023  12:53
Дмитрий Азаров отметил темпы развития самарских компаний, вышедших из-под иностранного управления
1401
В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ
2 августа 2023  10:09
В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ
398
Весь список