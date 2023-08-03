Алексей Лысов переходит в "Крылья Советов"

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18-летний защитник Алексей Лысов – игрок "Крыльев Советов". Контракт с футболистом заключен на 4 года. Лысов – воспитанник "Локомотива". На молодежном уровне он провел за команду 46 матчей и забил 3 гола. За нашу команду он будет выступать под номером 33.

Лысов – игрок юношеских сборных России. На его счету 9 матчей за национальные команды разных лет.

– Алексею Лысову всего 18 лет, он перспективный футболист. Мы заключили с ним долгосрочный контракт. У нас была возможность познакомиться ближе на летних сборах, он достаточно хорошо себя проявил, зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Алексей способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что он сможет ярко проявить себя в "Крыльях", – отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.