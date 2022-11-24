Александр Коваленко: Мы смогли выполнить тренерскую установку

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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко, забивший гол в ворота «Спартака» в матче 5 тура Фонбет Кубка России, подвел итоги матча.

– Эмоциональный матч, быстро забили два гола, сделали камбэк. Что сейчас можно сказать?

– Очень приятно выиграть, еще и забить. Главное, что команда победила.

– Сегодня провел большой объем работы, много прессинговали. После прессинга забили гол. Это была установка тренерского штаба?

– Да, конечно. Понимали, что много придется перебегать со «Спартаком». Это хорошая команда, которая всегда на мяче. Думаю, мы справились с установкой и достойно победили.

– Успел осознать, что произошло? Ведь «Крылья» 6 лет уже не побеждали «Спартак».

– Я не знал, что мы не выигрывали 6 лет, но главное, что выиграли сейчас.

– Впереди игра с «Факелом». Накопилась усталость от сезона?

– У нас впереди главная игра сезона. Это, можно сказать, финал. Завтра проведем восстановление. Думаю, к игре с «Факелом» мы будем в полном порядке.