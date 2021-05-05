6 мая жители региона смогут получить в подарок билеты на последний домашний матч "Крыльев Советов"

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Жители Самарской области, прошедшие вакцинацию против коронавируса в двух стационарных прививочных пунктах Самары, получат пригласительный билет на матч "Крылья Советов" – "Краснодар-2" в рамках 41-го тура ОЛИМП-ФНЛ, который состоится на "Солидарность Арене" в субботу, 8 мая, в 15:00.

Этот матч станет последним для Сергея Корниленко - легенды "Крыльев", спортивного директора и одного из лучших бомбардиров в истории команды, в котором он выйдет на поле в качестве игрока.

Сделать прививку 6 мая и получить пригласительный билет на футбол можно в Самаре по адресам:

- ул. Строителей, 35 (оформление и осмотр врача - кабинет 117а; прививочный кабинет № 313),

- проспект К. Маркса, 478 (оформление - кабинет №3, осмотр врача - кабинет №4, прививочный кабинет - №5).

Пункты работают с 8.00 до 24.00.

С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, передает пресс-служба ФК "КС".