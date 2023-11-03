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5 ноября на стадионе "Краснодар" пройдет матч между "Краснодаром" и "Крыльями Советов"

3 ноября 2023 13:37
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5 ноября на стадионе "Краснодар" пройдет матч между "Краснодаром" и "Крыльями Советов"

В воскресенье, 5 ноября на стадионе "Краснодар" пройдет матч 14 тура МИР РПЛ между "Краснодаром" и "Крыльями Советов". Начало матча в 15:00 по самарскому времени (14:00 местного).

Билеты на гостевые сектора 201, 224 будут бесплатными. Получить их можно у специалиста по работе с болельщиками у гостевых касс рядом с первым входом за 1,5 часа до начала игры или выслав заранее заявку на почту m.nechaev@ks-samara.com с указанием ФИО, номера карты болельщика и телефона.

Проход на гостевые сектора 201, 224 будет осуществляться через первый вход за 2 часа до начала матча.

Камера хранения будет открыта за 2 часа до начала матча.

Для посещения матча потребуется персонифицированная Карта болельщика. Билеты на матч будут отправлены в личный кабинет на "Госуслугах".

По всем вопросам можно обращаться к специалисту по работе с болельщиками "Крыльев Советов" Максиму Нечаеву, тел. +7 (927) 650-42-32.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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