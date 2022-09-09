2:1 – поражение молодежки "Крыльев" в матче со "Строгино"

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Завершился матч 10-го тура МФЛ, в рамках которого "Крылья Советов" в гостях встречались со "Строгино".

По итогам первого тайма счет открыт не был.

Во втором тайме "Крылья" начали хорошо, но потом случилась неудачная двухминутка, сначала на 56 минуте отличился Артем Бескибальный, а следом удвоил преимущество Никита Никифоров.

На 74 минуте самарцы смогли возродить интригу в матче, после подачи с углового свой первый мяч за "Крылья" забил Алексей Мутовкин.

2:1 – поражение "Крыльев" в матче со "Строгино". Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Мастер-Сатурна". Матч состоится 16 сентября и начнется в 14:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"