Резидент «Жигулёвской долины» создал уникальную технологию переработки жидких отходов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В полуфинальном матче Кубка России "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом". Самарцы оказались сильнее - 4:1.
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" и болельщиков с выходом в финал Кубка России по футболу
В регионе планируют с опережением исполнять поручения главы государства, озвученные в обращении к Федеральному Собранию РФ.
Дмитрий Азаров: Послание президента России дает Самарской области импульс для реализации новых масштабных проектов
На мероприятии, которое в этом году длилось 78 минут, присутствовал член Совета Федерации ФС РФ – представитель от Самарской области Фарит Мухаметшин.
Фарит Мухаметшин о послании Президента России: "Было высказано много интересных идей по программе развития регионов" 
Президент Владимир Путин озвучил много важных мер поддержки людей и социальных инициатив.
Депутаты Госдумы от СО о послании Президента РФ Владимира Путина
Председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Самары о Послании Путина.
Владимир Пронин: Очень важно, что большое внимание было уделено теме воспитания молодого поколения
Участница предварительного голосования «Единой России» из Тольятти отметила, что в Послании глава государства много внимания уделил молодежи.
Ирина Долгополова: было важно услышать от президента благодарность всем волонтерам, работавшим в период пандемии
В социальной политике государства приоритетом определена демография.
Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей
В день оглашения послания глава региона лично находился в Москве и слушал обращение Президента. 
Обращение главы государства станет ориентиром для развития региона на ближайший год и корректировки Стратегии социально-экономического развития губернии 
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.82
0.8
EUR 92.29
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Промышленное производство Сельское хозяйство Финансы и Банки Финансовые технологии Вклады, Кредиты, Кредитные карты Налоги Новости компаний

Резидент «Жигулёвской долины» создал уникальную технологию переработки жидких отходов

21 апреля 2021 17:13
109
Уникальная технология резидента уже активно применяется.

Резидент технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» разработал уникальную технологию получения очищенной воды из перерабатываемых жидких отходов. Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Реализация нацпроектов в субъекта РФ ведется по поручению Президента страны Владимира Путина.

Важной составляющей региональной стратегии лидерства является создание благоприятной деловой среды. «Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров. 

ООО «Альтернативные экологические проекты», расположенное в Жигулевске, работает на рынке региона с 2016 года. Компания вошла в ряды резидентов технопарка «Жигулёвская долина», дав старт развитию кластера биотехнологий в Самарской области.

Созданный компанией аппаратно-технологический комплекс является новейшей запатентованной разработкой, не имеющей аналогов в этой области. За счет способности создавать замкнутые экологически чистые системы, малой занимаемой рабочей площади и низких капиталовложений, использование технологии показало свою уникальную эффективность, высокую производительность и энергоёмкость. На переработку 1м3 стока тратится не более 10 рублей.

Поддержку предпринимателей, в том числе и высокотехнологичного бизнеса в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова. 

«Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые реализуют инновационные, социально значимые проекты. Резидентам «Жигулевской долины» мы оказываем целый спектр услуг: от консультирования до помощи в привлечении финансирования, поиска инвесторов. Сегодня в технопарке действует более 240 резидентов, которые уже создали для жителей Тольятти 2 тысячи рабочих мест. Эффективное взаимодействие с резидентами позволяет технопарку входить в тройку лучших технопарков страны», - рассказал Дмитрий Богданов. 

Уникальная технология резидента уже активно применяется не только частными заказчиками, но и крупнейшими корпорациями страны – ОАО РЖД с помощью разработки резидента технопарка планирует решать проблемы очистки ливнёвок, канализации, нефтесодержащих стоков и переработки стоков пассажирских составов и ж/д вокзалов. 

«Наша технология переработки стоков основана на применении вихревых технологий, разработанных еще советскими учеными в 1960-х годах, которая была предназначена для военных целей, но так и не была доведена до промышленного применения. Мы продолжили их дело, доработав технологию. Работа нашего оборудования основана на принципе вращающегося магнитного поля и физико-химических процессов, которые в природе несовместимы, за счёт которых и происходит процесс обработки и обеззараживания жидкости. Открыл его ещё Никола Тесла, и это не секрет. Просто нужно было эти четыре процесса между собой «подружить», чтобы их воздействие на обрабатываемую среду было продуктивным. И нам это удалось, что позволило занять пустующую до этого момента нишу переработки жидких отходов в России», - рассказал о производственном процессе генеральный директор ООО «Альтернативные экологические проекты» Александр Хабаров. 

В результате стоки преобразуются в очищенную до норм ПДК воду, которую можно применять в сельском хозяйстве и животноводстве, и очищенный от патогенной микрофлоры ил, пригодный для использования в качестве органических удобрений (почвогрунтов). Благодаря модульности системы возможно кратное увеличение объемов перерабатываемых отходов, не требующее значительных дополнительных затрат.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
21 апреля 2021  13:44
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
242
Самара-Арена рискует остаться с недоделками надолго
21 апреля 2021  13:36
«Самара-Арена» рискует остаться с недоделками надолго
Строительство
180
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
21 апреля 2021  12:00
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
Транспорт
231
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
21 апреля 2021  11:27
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
Образование
333
Дмитрий Азаров: Послание Президента является программным документом
21 апреля 2021  11:20
Дмитрий Азаров: "Послание Президента является программным документом"
Политика
225
Весь список