Резидент «Жигулёвской долины» создал уникальную технологию переработки жидких отходов

109

Резидент технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» разработал уникальную технологию получения очищенной воды из перерабатываемых жидких отходов. Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Реализация нацпроектов в субъекта РФ ведется по поручению Президента страны Владимира Путина.

Важной составляющей региональной стратегии лидерства является создание благоприятной деловой среды. «Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

ООО «Альтернативные экологические проекты», расположенное в Жигулевске, работает на рынке региона с 2016 года. Компания вошла в ряды резидентов технопарка «Жигулёвская долина», дав старт развитию кластера биотехнологий в Самарской области.

Созданный компанией аппаратно-технологический комплекс является новейшей запатентованной разработкой, не имеющей аналогов в этой области. За счет способности создавать замкнутые экологически чистые системы, малой занимаемой рабочей площади и низких капиталовложений, использование технологии показало свою уникальную эффективность, высокую производительность и энергоёмкость. На переработку 1м3 стока тратится не более 10 рублей.

Поддержку предпринимателей, в том числе и высокотехнологичного бизнеса в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова.

«Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые реализуют инновационные, социально значимые проекты. Резидентам «Жигулевской долины» мы оказываем целый спектр услуг: от консультирования до помощи в привлечении финансирования, поиска инвесторов. Сегодня в технопарке действует более 240 резидентов, которые уже создали для жителей Тольятти 2 тысячи рабочих мест. Эффективное взаимодействие с резидентами позволяет технопарку входить в тройку лучших технопарков страны», - рассказал Дмитрий Богданов.

Уникальная технология резидента уже активно применяется не только частными заказчиками, но и крупнейшими корпорациями страны – ОАО РЖД с помощью разработки резидента технопарка планирует решать проблемы очистки ливнёвок, канализации, нефтесодержащих стоков и переработки стоков пассажирских составов и ж/д вокзалов.

«Наша технология переработки стоков основана на применении вихревых технологий, разработанных еще советскими учеными в 1960-х годах, которая была предназначена для военных целей, но так и не была доведена до промышленного применения. Мы продолжили их дело, доработав технологию. Работа нашего оборудования основана на принципе вращающегося магнитного поля и физико-химических процессов, которые в природе несовместимы, за счёт которых и происходит процесс обработки и обеззараживания жидкости. Открыл его ещё Никола Тесла, и это не секрет. Просто нужно было эти четыре процесса между собой «подружить», чтобы их воздействие на обрабатываемую среду было продуктивным. И нам это удалось, что позволило занять пустующую до этого момента нишу переработки жидких отходов в России», - рассказал о производственном процессе генеральный директор ООО «Альтернативные экологические проекты» Александр Хабаров.

В результате стоки преобразуются в очищенную до норм ПДК воду, которую можно применять в сельском хозяйстве и животноводстве, и очищенный от патогенной микрофлоры ил, пригодный для использования в качестве органических удобрений (почвогрунтов). Благодаря модульности системы возможно кратное увеличение объемов перерабатываемых отходов, не требующее значительных дополнительных затрат.