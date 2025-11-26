Я нашел ошибку
Главные новости:
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.96
0.04
EUR 90.97
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы

26 ноября 2025 13:57
81
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы

Вместе со своим приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Самарской области повздорил с находящимся неподалеку знакомым. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой последнему были нанесены тяжкие телесные повреждения в виде переломов костей лица и основания черепа.
Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. Также, помимо уголовного наказания, жителя Самарской области обязали выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов
г. Новокуйбышевска.
В рамках исполнительного производства сотрудниками органа принудительного исполнения были направлены постановления о обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в расчетных счетах, а также об обращении взыскания на его доходы, получаемые в исправительном учреждении.
В результате принятых мер компенсация морального вреда полностью выплачена.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре снесли незаконное двухэтажное здание рядом с религиозной организацией
25 ноября 2025, 11:08
В Самаре снесли незаконное двухэтажное здание рядом с религиозной организацией
Благодаря работе судебных приставов объект капитального строительства, нарушавший требования санитарных норм и правила пожарной безопасности снесен. Благоустройство
611
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
24 ноября 2025, 12:00
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
В период проведения акции судебные приставы выйдут на вокзалы и аэропорты, посетят учебные заведения и предприятия. Продлится акция до 19 декабря. Общество
1429
Житель Самарской области, являясь начальником охраны, систематически совершал хищения принадлежащего организации имущества.
24 ноября 2025, 11:17
Житель Самарской области, являясь начальником охраны, систематически совершал хищения имущества организации
Как позднее было установлено, мужчина похитил несколько видеокамер, прибор ночного видения, тепловизор, радиостанции, металлоискатель, бензиновый генератор и... Происшествия
1426
В центре внимания
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
96
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
170
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1302
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
692
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1485
Весь список