Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы

81

Вместе со своим приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Самарской области повздорил с находящимся неподалеку знакомым. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой последнему были нанесены тяжкие телесные повреждения в виде переломов костей лица и основания черепа.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. Также, помимо уголовного наказания, жителя Самарской области обязали выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов

г. Новокуйбышевска.

В рамках исполнительного производства сотрудниками органа принудительного исполнения были направлены постановления о обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в расчетных счетах, а также об обращении взыскания на его доходы, получаемые в исправительном учреждении.

В результате принятых мер компенсация морального вреда полностью выплачена.