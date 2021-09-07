Жительница Самарской области арестована за уклонение от обязательных работ

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Суд обязал жительницу Пестравского района отбыть за совершенное правонарушение наказание в виде 20 часов обязательных работ. В отделении судебных приставов Пестравского района Самарской области в отношении правонарушительницы возбуждено исполнительное производство. Должница о необходимости исполнения решения суда была уведомлена, однако к обязательным работам решила не приступать.

В связи с тем, что женщина избегала исполнения решения суда и уклонялась от обязательных работ в отношении нее составлен протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Мировым судьей должнице назначено административное наказание в виде административного ареста.

Женщине всё же придется потрудиться на благо родного района, но сначала провести сутки под арестом.