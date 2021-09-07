Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП в Кинельском районе погибли трое
В ДТП в Кинельском районе погибли трое
В Самарской области проходит II Межрегиональный фестиваль им. А.Н. Толстого «Время театра»
В Самарской области проходит II Межрегиональный фестиваль им. А.Н. Толстого «Время театра»
почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст
Почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст
Спрос на военную ипотеку от Сбербанка в Поволжье вырос на 37%
Спрос на военную ипотеку от Сбербанка в Поволжье вырос на 37%
Состоится Ежегодный турнир "Кубок КВН Губернатора Самарской области"
Состоится Ежегодный турнир "Кубок КВН Губернатора Самарской области"
Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона
Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона
У тольяттинца изъяли 270 таблеток экстази
У тольяттинца изъяли 270 таблеток экстази
Жительница Самарской области арестована за уклонение от обязательных работ
Жительница Самарской области арестована за уклонение от обязательных работ
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.95
0.1
EUR 86.57
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Самарской области арестована за уклонение от обязательных работ

7 сентября 2021 09:32
87
Жительница Самарской области арестована за уклонение от обязательных работ

Суд обязал жительницу Пестравского района отбыть за совершенное правонарушение наказание в виде 20 часов обязательных работ. В отделении судебных приставов Пестравского района Самарской области в отношении правонарушительницы возбуждено исполнительное производство. Должница о необходимости исполнения решения суда была уведомлена, однако к обязательным работам решила не приступать.

В связи с тем, что женщина избегала исполнения решения суда и уклонялась от обязательных работ в отношении нее составлен протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Мировым судьей должнице назначено административное наказание в виде административного ареста.

Женщине всё же придется потрудиться на благо родного района, но сначала провести сутки под арестом.

Теги: должники судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Иномарку самарской должницы нашли и арестовали судебные приставы
03 сентября 2021, 12:41
Иномарку самарской должницы нашли и арестовали судебные приставы
Она скрывала свой автомобиль от судебных приставов, чтобы избежать ареста. Происшествия
546
У должника арестовали иномарку, которую он пытался спрятать, скрутив номера
30 августа 2021, 09:56
У должника в Тольятти арестовали иномарку, которую он пытался спрятать, скрутив номера
Общая задолженность по административным правонарушениям в области дорожного движения была свыше 63 тысяч рублей. Происшествия
565
Акционерное общество в Чапаевске оплатило долг в 1,5 миллиона рублей
26 августа 2021, 10:03
Акционерное общество в Чапаевске оплатило долг в 1,5 миллиона рублей
Его предупредили о мерах принудительного характера, таких как арест имущества должника-организации. Общество
559
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона
7 сентября 2021  09:51
Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона
64
Дмитрий Азаров призвал ректоров вузов активнее включаться в работу по привлечению талантливых абитуриентов в регион.
6 сентября 2021  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области
587
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
6 сентября 2021  13:51
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
556
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
6 сентября 2021  13:09
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
752
6 сентября 2021  11:32
Сентябрь приготовил метеозависимым два серьезных испытания, предупреждают самарские медики
258
Весь список