Житель Жигулевска убил приятеля и скинул в колодец

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В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 11 августа 2024 года подозреваемый совместно с 50-летним знакомым распивали спиртные напитки в частном доме. В какой-то момент между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов деревянной палкой в область головы, а затем оттащил его к колодцу и сбросил вниз. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.