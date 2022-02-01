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Житель Жигулевска, попав в ДТП, заявил о краже машины

1 февраля 2022 09:36
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Житель Жигулевска, попав в ДТП, заявил о краже машины

В полицию Жигулевска поступило сообщение от 50-летнего местного жителя о том, что у него с придворовой территории, похищен автомобиль «Тойота». При обращении в полицию мужчина в установленном законом порядке был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, мужчина, двигаясь на своем автомобиле по дороге, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине деревом. В результате автомобиль получил кузовные повреждения.  Желая скрыть данный факт от супруги, злоумышленник написал заявление о краже автомобиля.

Возбуждено уголовное дело о ложном доносе. По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В настоящее время расследование уголовного дела закончено. Материалы переданы в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: ДТП Уголовное дело

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