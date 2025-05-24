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Житель Волжского района незаконно хранил патроны

24 мая 2025 12:15
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Житель Волжского района незаконно хранил патроны

К сотрудникам уголовного розыска Отдела МВД России по Волжскому району поступила оперативная информация о возможной причастности жителя села Рождествено к незаконному хранению боеприпасов. С целью проверки данных сведений, полицейские прибыли по местожительству мужчины и в присутствии понятых обнаружили и изъяли патроны.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое является патронами к огнестрельному оружию в количестве пять штук. Специалисты установили, что патроны пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.

Допрошенный в качестве подозреваемого – 55-летний мужчина, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение боеприпасов) пояснил, что его отец около восьми лет назад нашел патроны на аэродроме воинской части и хранил в качестве сувениров, планировал сделать брелоки. После смерти родственника, мужчина продолжал хранил их у себя. О том, что хранение боеприпасов без соответствующего разрешения запрещено, он знал, но все равно переступил закон.

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району фигуранту вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности.

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