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Житель Волжского района незаконно ловил раков, но их спасли

27 мая 2025 10:58
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Житель Волжского района незаконно ловил раков, но их спасли

Весной прошлого года на территории Волжского района, в ходе проведения профилактических мероприятий,  участковые уполномоченные полиции пресекли незаконную добычу водных биоресурсов.

По данным дознавателей, злоумышленник находился на территории озера Окунёв Садок, являющегося местом обитания и размножения раков.  Используя запрещенные орудия лова – многозаходную ловушку и сеть «косынку», мужчина осуществил  незаконный вылов раков, в период, когда это делать было запрещено.

Когда к нарушителю подошли сотрудники полиции, он  в присутствии понятых достал орудие лова из воды, в которое попала 31 живая особь. После пересчета и фиксации нарушения все раки были выпущены в естественную среду обитания. Полицейскими установлено, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более семи тысячи рублей.

Задержанный пояснил, что  знал о запрете на вылов раков в данный период, однако переступил закон ввиду материальных трудностей. 

По информации  полицейских, мужчина 1964 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот взрывчатых веществ, в настоящее время нигде не работает.

Возбужденное отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.

Мировой суд судебного участка Волжского судебного района Самарской области доказательства, собранные в процессе дознания, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ, с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Полицейские напоминают гражданам: одним из принципов, на котором основывается законодательство о водных биологических ресурсах, является приоритет сохранения и их рационального использования. Незаконная добыча ведет к серьезному нарушению экологического баланса отдельно взятого водоема или же региона в целом. И приводят к этому нелегальные охота, рыбалка и иные способы добычи без соблюдения квот и правил. Давайте вместе сохраним природу для потомков!

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