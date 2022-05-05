Житель Тольятти пытался провезти наркотик в ботинке

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Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и восемь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №21 Управления МВД России по г.Тольятти поступила информация о том, что 38-летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории Автозаводского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали мужчину на одной из улиц города. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из ботинка мужчины 30 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти исследованием установлено, что содержимым всех пакетиков является наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой около 23 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса 38-летний безработный задержанный пояснил, что в ноябре 2021 года решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника только одну закладку и был задержан.

По данным сотрудников полиции местный житель ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) с обвинительным заключением в отношении местного жителя передано в Автозаводский районный суд г. Тольятти для принятия решения по существу дела.

Судья признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и восемь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (112 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).