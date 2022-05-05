Житель Тольятти пытался провезти наркотик в ботинке

Я нашел ошибку
Главные новости:
Железнодорожный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» объединил путешественников со всего Поволжья.
В праздничные дни мая свыше 550 туристов совершили ж/д путешествия в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье»
В числе победителей – четыре проекта из Самарской области. 
Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсного отбора инновационных проектов
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью в губернии ожидаютя заморозки
По словам медиков, потребность в компонентах донорской крови остается достаточно высокой.
Сотрудники ГУ МЧС СО стали участниками акции по сдаче донорской крови
В рамках акции «Сохраним лес» железнодорожники высадили в 5 лесничествах Самарской, Пензенской и Ульяновской областей более 20 тысяч хвойных и лиственных саженцев.
Свыше 20 тысяч сотрудников КбшЖД приняли участие в традиционном весеннем субботнике
В этот день будет действовать БЕСПЛАТНЫЙ вход во все экспозиции Исторического парка "Россия - Моя история".
Мероприятия ко Дню Победы в Историческом парке
Подведены итоги Самарского регионального конкурса в области экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Экспортёр года».
В Самарской области назвали лучших экспортеров года
В этом году духовная музыка фестиваля зазвучит в новом великолепном концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией.
В Самаре пройдет V Межрегиональный Фестиваль Хоровой Музыки «Пасха над Волгой»
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.42
-1.6
EUR 72.78
-1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники ГУ МЧС СО стали участниками акции по сдаче донорской крови
Духовой оркестр и институт культуры презентуют совместную программу «Победа, музыка, весна!»
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Тольятти пытался провезти наркотик в ботинке

5 мая 2022 13:25
124
Житель Тольятти пытался провезти наркотик в ботинке

Мужчине назначено наказание  в виде лишения свободы сроком на  четыре года и восемь месяцев, с отбыванием наказания  в исправительной  колонии строгого режима.

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №21 Управления МВД России по г.Тольятти поступила информация о том, что 38-летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории Автозаводского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали мужчину на одной из улиц города. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из ботинка мужчины 30 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти исследованием установлено, что содержимым всех пакетиков является наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой около 23 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса 38-летний безработный задержанный пояснил, что в ноябре 2021 года решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника только одну закладку и был задержан.

По данным сотрудников полиции местный житель ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти  уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) с обвинительным заключением в отношении местного жителя передано в Автозаводский районный суд г. Тольятти для принятия решения по существу дела.

Судья признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на  четыре года и восемь месяцев, с отбыванием наказания  в исправительной  колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (112 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти пассажира такси задержали за хранение наркотиков
02 мая 2022, 12:41
В Тольятти пассажира такси задержали за хранение наркотиков
У мужчины в рюкзаке обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Криминал
864
В Жигулевске пресекли незаконный оборот наркотиков
29 апреля 2022, 12:48
В Жигулевске пресекли незаконный оборот наркотиков
Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область. Криминал
703
138 пакетиков с героином изъяли у самарца
25 апреля 2022, 10:46
138 пакетиков с героином изъяли у самарца
Запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников. Криминал
1113
  • Консультант плюс
В центре внимания
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
139
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
1642
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
4 мая 2022  13:37
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
802
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
4 мая 2022  13:02
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
632
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
1045
Весь список