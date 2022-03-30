Житель Тольятти не уследил за погрузчиком, и за ребенком не усмотрел

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В ходе разыскных мероприятий в отношении мужчины, который не сберег арестованное имущество, были обнаружены неприятные обстоятельства, касаемые его ребенка.

В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с предприятия-должника заработной платы в пользу сотрудников. Проигнорировав добровольный срок для исполнения требования исполнительного документа и предупреждения о возможном применении мер принудительного взыскания, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на имущество должника. В результате выхода по месту нахождения предприятия, сотрудниками Службы был арестован погрузчик, переданный на ответственное хранение сотруднику организации.

В результате очередной проверки судебный пристав-исполнитель обнаружил, что на территории предприятия погрузчика нет. Ответственный хранитель на телефонные звонки не отвечал. Выехав по месту предполагаемого пребывания мужчины, судебные приставы обнаружили по указанному адресу 4-летнего ребенка, который находился в квартире с неустановленными лицами. Последние были в состоянии сильного алкогольного опьянения и не обращали внимания на неопрятно одетого ребенка. Судебным приставом незамедлительно сообщили об этом сотрудникам полиции г. Тольятти. Инспектор по делам несовершеннолетних выехал по указанному адресу.

К моменту приезда сотрудника полиции в квартире появилась мать ребенка. В отношении нее составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Судебным приставам женщина сообщила, что где разыскиваемый не знает. Мужчину, ответственного за хранение погрузчика, объявили в розыск.

Теперь жителю г. Тольятти может грозить уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».