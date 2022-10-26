Житель Самарской области выплатил ущерб пострадавшим в аварии с мотолодкой

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Судебные приставы Красноярского района Самарской области взыскали в пользу жителя г. Самары материальный ущерб, причиненный ему в результате аварии на мотолодке. Сумма выплаты пострадавшей стороне составила более 350 тысяч рублей.

Житель с. Красного Яра, двигаясь на мотолодке по реке, допустил столкновение с рядом идущим катером. Неудачный маневр повлек за собой повреждения не только транспортного средства виновника аварии, но и другого любителя активного отдыха. Экспертом сумма ремонта катера была оценена в 356 тысяч рублей. Его владелец также получил травму головы.

Суд, рассмотрев материалы дела, обязал жителя с. Красного Яра, управляющего в день аварии мотолодкой, возместить материальный ущерб пострадавшей стороне. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Красноярского района Самарской области.

Судебный пристав-исполнитель вынес должнику требование в установленные сроки оплатить задолженность, однако каких-либо действий с его стороны не последовало. В связи с тем, что мужчина в добровольном порядке не желал исполнять решение суда, в отношении него вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 25 тысяч рублей. Должник, не осознавая серьезности последствий, продолжал игнорировать требования сотрудников Службы.

В результате проведенных судебным приставом исполнительных действий установлено, что мужчина имеет расчетные счета в банках. Сотрудником Службы в отношении должника вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства. На депозитный счет отделения судебных приставов поступила сумма, достаточная для погашения долга. Задолженность за материальный ущерб и исполнительский сбор полностью погашены.